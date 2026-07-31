Asl Vco, avviata la nuova organizzazione della rete ostetrico-ginecologica

Dal 15 luglio è stata avviata una nuova organizzazione della rete ostetrico-ginecologica dell’Asl Vco, che vede anche la centralizzazione del Punto Nascita. Il nuovo corso migliora la gestione delle emergenze materno-fetali e facilita una più efficace integrazione tra ginecologia, neonatologia e terapia intensiva, mantenendo nell’area ossolana il percorso di presa in carico qualificato della gravidanza e post partum, capace anche di intercettare precocemente le situazioni di rischio e la gestione delle urgenze. Rimangono attivi gli ambulatori specialistici di ginecologia e il consultorio, dove si vede nel contempo un aumento di ore degli specialisti ambulatoriali.

La riorganizzazione del percorso nascita aggiorna la presa in carico del paziente pediatrico con l’integrazione tra il Dea di Domodossola e la pediatria di Verbania, che gestirà una presenza programmata dei pediatri presso l’ospedale San Biagio di Domodossola, in guardia attiva o in reperibilità, e in teleconsulto, come già sperimentato con risultati positivi tra Dea di Verbania e neurologia. Implementata anche l’attività di prelievo pediatrico dal lunedì al venerdì con l’estensione anche al sabato mattina.

Grazie alla fattiva collaborazione dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale dell'Ossola, che hanno tra i propri assistiti pazienti di età inferiore ai 14 anni, è previsto un ulteriore rafforzamento della sinergia con l’Asl Vco per la presa in carico degli assistiti attraverso l'attivazione del percorso più appropriato, al fine di garantire un supporto al Dea nella gestione dei codici a bassa priorità, anche attraverso l'estensione automatica della scelta del pediatra di libera scelta fino al compimento del 16° anno di età, favorendo così una maggiore continuità delle cure e un più appropriato indirizzo dei pazienti.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “È bene ricordare che tutti i bambini che si recheranno in Dea a Domodossola saranno presi in carico dal personale in servizio, il quale attiverà il percorso più adeguato e corretto a secondo delle situazioni per la sicurezza e per il corretto percorso clinico del bambino”.

I pediatri di libera scelta dottor Caccini, dottoressa Ballardini e dottoressa Federico dichiarano: “In un momento di riorganizzazione dei servizi, rinnoviamo con fermezza il nostro impegno quotidiano sul territorio a fianco dei pazienti under 16 e delle loro famiglie. Garantiamo la massima disponibilità a collaborare con l’Asl Vco per costruire percorsi di cura integrati e sicuri, lavorando in sinergia per supportare la gestione delle urgenze a bassa priorità e assicurare a ogni bambino l’assistenza più adeguata sul proprio territorio”.

L’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi aggiunge: “La nuova organizzazione della rete ostetrico-ginecologica del Vco rappresenta una scelta orientata a garantire la massima sicurezza per mamme e bambini, assicurando al tempo stesso la presenza di servizi qualificati e di prossimità sul territorio. L’obiettivo è coniugare appropriatezza clinica, qualità dell’assistenza e vicinanza ai cittadini, rafforzando la collaborazione tra ospedale e territorio. Ringrazio la direzione dell’Asl Vco, i professionisti sanitari, i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale per il lavoro svolto e per lo spirito di squadra dimostrato: solo attraverso una rete integrata possiamo offrire risposte efficaci e sicure alle famiglie del Verbano Cusio Ossola”.