Patrimonio rurale e sentieri in sicurezza: Montecrestese avvia i lavori all’Alpe Coipo e sui percorsi montani

Il comune di Montecrestese compie un passo decisivo per la valorizzazione del proprio patrimonio rurale e dei percorsi di montagna. Nei giorni scorsi è stato infatti affidato l’incarico per i i lavori di risanamento conservativo di un edificio rurale all’Alpe Coipo e per la sistemazione dei sentieri che collegano Larone, Scupei e il passo della Frisa, interventi inseriti nel programma europeo Interreg Italia–Svizzera.

Si tratta di opere attese, pensate per restituire funzionalità a un edificio storico e migliorare la sicurezza e la fruibilità di alcuni tratti escursionistici molto frequentati. Il progetto, già validato e approvato nei mesi scorsi, prevede un investimento complessivo di 162mila euro. L’intervento rientra nel piano triennale delle opere pubbliche.

Un tassello importante, dunque, nel percorso di cura e valorizzazione delle aree alte di Montecrestese, dove la manutenzione dei sentieri e il recupero delle strutture rurali rappresentano non solo un investimento sulla sicurezza, ma anche sulla memoria e sull’identità del luogo.