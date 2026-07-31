A Vogogna arriva “Il Teatro nei Paesi”: sabato 1° agosto la camminata e lo spettacolo “Come nasce una sorgente”

In occasione della mostra “Cenerentole- Storie di radici di cristallo”, l’Ecomuseo delle Terre di Mezzo presenta un appuntamento con “Il Teatro nei Paesi” a Vogogna, previsto per sabato 1° agosto. L'iniziativa rientra nella sesta edizione della rassegna di teatro itinerante sulle orme di un sentiero condiviso.

Il programma della giornata si aprirà nel pomeriggio con il ritrovo fissato per le ore 16:15 a Palazzo Pretorio. Alle ore 16:30 prenderà il via “Sentieri Condivisi”, una camminata lungo i percorsi del territorio. Successivamente, alle ore 19:00, è prevista l’apertura del punto ristoro per tutti i partecipanti.

Il momento centrale della serata si terrà alle ore 21:00 in Piazza Pretorio con lo spettacolo teatrale “Come nasce una sorgente”, messo in scena dalla compagnia "Il Teatro nei Paesi". La rappresentazione, adatta a un pubblico di tutte le età, avrà una durata complessiva di circa 50 minuti.