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Eventi | 26 agosto 2026, 15:00

A Malesco una serata alla scoperta degli impollinatori

Venerdì 28 agosto al Museo Archeologico della Pietra Ollare l'incontro "Ronzii di biodiversità" con le entomologhe Serena Magagnoli e Laura Zavatta

A Malesco una serata alla scoperta degli impollinatori

Una serata per conoscere più da vicino apoidei e sirfidi e scoprire il loro ruolo fondamentale negli equilibri naturali. Venerdì 28 agosto alle 20.30 il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco, in piazza Ettore Romagnoli, ospita "Ronzii di biodiversità", incontro dedicato al mondo degli impollinatori.

Ad accompagnare il pubblico saranno Serena Magagnoli e Laura Zavatta, entomologhe dell'Università di Bologna, che guideranno i partecipanti attraverso curiosità scientifiche, osservazioni e approfondimenti sulle diverse specie e sulla loro importanza per la biodiversità.

L'appuntamento vuole offrire anche un'occasione per approfondire il tema della tutela ambientale, partendo dalla conoscenza di organismi spesso poco conosciuti ma essenziali per gli ecosistemi.

L'evento è promosso con il coinvolgimento del Parco Nazionale Val Grande, della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano e dell'Università di Bologna. La partecipazione alla serata è gratuita.

a.f.

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