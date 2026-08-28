Centri contro la ludopatia: Piemonte nella top 10 delle migliori regioni

Il Piemonte si colloca al 8° posto della classifica nazionale sull’accessibilità potenziale ai centri contro la ludopatia. Secondo l’analisi realizzata da Oltre il Gioco, nella regione risultano 20 centri censiti per il disturbo da gioco d’azzardo, pari a un centro ogni 212.750 residenti.

È il dato regionale elaborato da Oltre il Gioco, progetto editoriale indipendente dedicato all’informazione, all’orientamento e alla prevenzione del gioco problematico in Italia. L’analisi ha messo in rapporto il numero di centri censiti in ciascuna regione con la popolazione residente, così da misurare la distribuzione territoriale dei presidi di aiuto.

Piemonte dunque al 8° posto in Italia, con 20 centri censiti e un rapporto di un centro ogni 212.750 residenti. Il dato è migliore della media nazionale, pari a un centro ogni 244.576 abitanti.

La classifica è ordinata dalla regione in cui l’accesso potenziale ai centri risulta più favorevole a quella in cui risulta più difficile. Il parametro principale è il numero di abitanti per centro: più il valore è alto, più ampio è il bacino potenziale che ciascun presidio può trovarsi a coprire.