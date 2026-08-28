Maltempo nel Vco, allerta gialla: attesi temporali forti e raffiche di vento

Il Vco si prepara a una giornata di maltempo. Per oggi, venerdì 28 agosto, Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali che interessa i settori settentrionali della regione, compresa la zona del Toce.

Secondo il bollettino di vigilanza meteorologica, l’instabilità sarà diffusa e risulterà più marcata sulle Alpi e sulla zona dei laghi, dove sono attesi temporali localmente forti. A preoccupare non saranno soltanto le precipitazioni: i fenomeni potranno essere accompagnati da raffiche di vento, che localmente potranno assumere anche carattere vorticoso.

Lo scenario associato all’allerta gialla comprende la possibilità di locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni, grandine e isolati fenomeni di versante. Arpa indica proprio dalla mattinata di oggi l'arrivo dei fenomeni più intensi.

Il peggioramento è legato all’avanzata verso il Nord Italia di una bassa pressione atlantica, che determina un aumento dell’instabilità e anche un calo delle temperature. Per il Vco le massime previste scendono intorno ai 24 gradi.

La situazione dovrebbe migliorare già nel fine settimana. Sabato, con l’allontanamento della depressione verso nord-est e il ritorno dell’alta pressione sul Mediterraneo, sono previste condizioni più stabili e soleggiate e temperature nuovamente in aumento.