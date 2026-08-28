Vulnerabilità e accoglienza, in Prefettura nasce un nuovo tavolo di coordinamento

Nella mattinata odierna si è insediato, in Prefettura, il “tavolo tecnico sulle vulnerabilità”, presieduto dal Prefetto Pirrera con l’obiettivo di individuare procedure operative uniformi tra tutti gli enti coinvolti nel sistema dell’accoglienza, al fine di garantire un efficace raccordo e compartecipazione per la presa in carico delle persone vulnerabili in arrivo sul territorio nonché per il potenziamento dei percorsi di tutela dei migranti in condizioni di fragilità.

Presenti alla riunione i rappresentanti dei Ciss del Verbano Cusio Ossola e dei centri di accoglienza straordinari, le forze dell’ordine, la Croce Rossa Italiana, i sindaci dei comuni ove insistono le strutture di accoglienza e i rappresentanti dell’Asl Vco.

Nell’occasione, il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei presenti sull’importanza del tavolo tecnico, che rappresenta un modello di governance locale volto a rafforzare il coordinamento multisettoriale e a promuovere un approccio uniforme nell’individuazione e presa in carico delle persone portatrici di esigenze particolari, secondo i principi delineati dal Ministero dell’Interno.

È stato evidenziato, in particolare, che lo strumento del tavolo tecnico è volto a facilitare la comunicazione fra tutti gli attori coinvolti nella rilevazione e referral delle persone vulnerabili, mirando a tratteggiare le singole tipologie di fragilità con riferimento non solo ai minori stranieri non accompagnati, ma anche a quelle situazioni in cui vengono evidenziate delicate condizioni di salute relative a soggetti con particolari patologie, anche di natura psichica, ai disabili, alle donne vittime di violenza.

L’incontro è stato occasione, a tal proposito, per discutere e prendere in carico una delicata situazione di fragilità di un ospite che soffre di grave patologia di abuso di alcool e sostanze stupefacenti, nell’ottica di predisporre le misure più idonee a garantire una permanenza e una collocazione più idonea allo stato di salute dell’ospite medesimo.

In sede di tavolo tecnico, inoltre, nell’ottica di una coordinata distribuzione delle competenze, si sono poste le basi per lo stipulando protocollo sullo screening sanitario, previsto dal nuovo patto per l’immigrazione e asilo, di cui al regolamento europeo n. 2024/1356.

Il tavolo, infine, si è concluso con la decisione, condivisa da tutti i partecipanti, di tracciare le procedure operative da mettere in campo in relazione alle diverse fragilità e forme di accoglienza ed elaborare linee guida operative locali, in conformità ai contenuti delle circolari ministeriali al riguardo.