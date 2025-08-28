Nuove risorse per il territorio: al via il bando “Progetti della comunità del Vco”

Un nuovo strumento per sostenere idee capaci di cambiare il volto del territorio. È stato lanciato ufficialmente il Bando Progetti della Comunità del Vco 2025, iniziativa che segna un passaggio importante: sostituirà lo storico Bando Emblematici Provinciali, rinnovando obiettivi e modalità d’intervento.

La volontà è chiara: incentivare progetti che abbiano un impatto tangibile e duraturo sulla qualità della vita, sulla coesione sociale e sul valore culturale, ambientale ed economico delle comunità locali. A disposizione ci sono 400.000 euro, messi in campo grazie alla sinergia tra Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Vco.

Le candidature potranno riguardare diversi ambiti strategici: arte e cultura, tutela del patrimonio storico e artistico, educazione e formazione, assistenza sociale e ambiente. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle iniziative che coinvolgano attivamente i giovani, promuovendone la crescita personale e professionale, l’inclusione sociale e il protagonismo civico.

"Con questo nuovo bando – spiegano dalla Fondazione – vogliamo stimolare visioni innovative, costruite dal basso ma con una prospettiva alta, che sappiano generare valore condiviso e partecipazione".

Una chiamata rivolta a enti, associazioni e realtà del terzo settore che intendano mettersi in gioco con progetti credibili, ben strutturati e capaci di fare rete. Perché la forza di un territorio – è il messaggio sottinteso – nasce dalle relazioni, dall’ascolto dei bisogni e dalla capacità di trasformarli in opportunità concrete.

Le informazioni dettagliate sul bando, sui criteri di selezione e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito della Fondazione Comunitaria del Vco al link.