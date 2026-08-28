Cimamulera, terminati i lavori di somma urgenza nel Rio Secco

Sono terminati ieri i lavori di somma urgenza sul Rio Secco, nella frazione Cimamulera di Piedimulera. Gli interventi hanno permesso di rimuovere detriti e sassi di medie dimensioni che ostruivano alcuni tratti del corso d’acqua.

Nel corso delle operazioni è stato inoltre demolito il ponticello della ex mulattiera a Case Negro. La struttura, che aveva ormai perso la propria funzione originaria, rappresentava un elemento di ingombro in caso di eventuali scivolamenti di materiale roccioso nel torrente.

Gli interventi sul territorio proseguiranno nei prossimi giorni. È prevista infatti la pulizia delle strade e delle piazze attraverso i moduli della Protezione civile, coordinati dal delegato della frazione Sergio Da Ros.