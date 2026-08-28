Vco, ancora qualche temporale prima del miglioramento nel weekend

Ancora qualche ora di instabilità nel Vco prima del miglioramento atteso nel fine settimana. Il nuovo bollettino diffuso da Arpa Piemonte alle 13 di oggi, venerdì 28 agosto, conferma per la zona del Toce l’allerta gialla legata ai temporali.

Nel corso della giornata potranno verificarsi rovesci e temporali, localmente accompagnati da raffiche di vento e grandine. Tra i possibili effetti indicati da Arpa figurano anche locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante.

La fase più intensa è comunque attesa fino alla serata di oggi, dopodiché il quadro dovrebbe progressivamente migliorare. Per domani, sabato 29 agosto, sulla zona del Toce il bollettino indica infatti livello verde, senza fenomeni significativi prevedibili.