Nuovo assessore in giunta a Vogogna

Servizi sociali, sanità, pari opportunità, politiche terza età, referente Casa di riposo e del Progetto Sai (Servizio accoglienza e integrazione). Sono le deleghe che il sindaco Fausto Dotta ha attribuito a Ottavia Borella, nominata assessore nella giunta di comunale di Vogogna; è la seconda donna in giunta, dove affiancherà il sindaco e l’assessore Silvia Guglielminpietro.