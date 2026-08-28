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Ossola | 28 agosto 2026, 16:00

Nuovo assessore in giunta a Vogogna

E' Ottavia Borella, che ha le deleghe a Servizi sociali, sanità, pari opportunità, politiche terza età, referente Casa di riposo e del Progetto Sai

Nuovo assessore in giunta a Vogogna

Servizi sociali, sanità, pari opportunità, politiche terza età, referente Casa di riposo e del Progetto Sai  (Servizio accoglienza e integrazione).  Sono le deleghe che il sindaco Fausto Dotta ha attribuito a Ottavia Borella, nominata assessore nella giunta di comunale di Vogogna; è la seconda donna in giunta, dove affiancherà il sindaco e l’assessore Silvia Guglielminpietro.

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