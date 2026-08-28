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Cronaca | 28 agosto 2026, 14:47

Incidente in superstrada: un'auto esce dalla carreggiata

È accaduto intorno alle 13.00 all'altezza di Masera

Incidente in superstrada: un'auto esce dalla carreggiata

Un incidente si è verificato intorno alle 13.00 di oggi, venerdì 28 agosto, sulla superstrada del Sempione, all’altezza dello svincolo di Masera. Secondo le prime informazioni, lo scontro avrebbe coinvolto due veicoli, di cui uno è finito fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco.

Redazione

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