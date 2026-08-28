Montecrestese, oggi parte la Sagra della Patata

Prende il via oggi, venerdì 28 agosto, la 32ª edizione della Sagra della Patata di Montecrestese. Quattro giorni di gastronomia, musica e divertimento agli impianti sportivi comunali, con la patata ossolana e gli immancabili gnocchi preparati a mano tra i grandi protagonisti della manifestazione.

L'apertura della sagra è fissata alle 18, quando entrerà in funzione anche lo stand della Pro Loco con la vendita delle patate nostrane. Alle 18.30 aprirà invece il ristorante con servizio ai tavoli.

Il programma della prima serata si dividerà tra l'area palco e lo Spazio Giovani. Nell'area palco si comincia alle 19.30 con l'esibizione della scuola di ballo. Alle 21.30 sarà la volta del concerto del coro gospel White Spirit, seguito dalla serata latinoamericana con Party Music di Laura e Francesco.

Lo Spazio Giovani entrerà invece in attività alle 19 con l'aperitivo in musica. Alle 21.30 è in programma il concerto dei Triogino, mentre dalle 23.30 la prima notte della sagra proseguirà con la serata disco affidata a Dj Panico.

Anche quest'anno particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza e al divertimento responsabile. Nello Spazio Giovani non saranno serviti superalcolici e sarà disponibile il servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Domodossola alla sagra, attivo dalle 20 alle 3.

La 32ª edizione porta avanti inoltre l'iniziativa solidale a favore dei 22 Originals: attraverso "Fai il gesto, lascia il resto" la sagra contribuirà al progetto per l'acquisto di un sidecar destinato al trasporto di persone con disabilità.