Terre di Mezzo, sei camminate verso il nuovo percorso da Trontano ad Aurano

Prenderà il via domenica 30 agosto a Cuzzego di Beura Cardezza la terza e ultima edizione del Terre di Mezzo tour, con sei camminate itineranti pensate per testare una parte del futuro Cammino di Comuniterrae, il percorso destinato a collegare Trontano ad Aurano.

Il progetto è stato messo a punto dall'omonimo Ecomuseo, gestito dall'associazione Comuniterrae. La prima giornata partirà dalla chiesa di San Giovanni con un itinerario di circa sei chilometri e un dislivello contenuto. L'arrivo sarà nel borgo di Genestredo, dove è previsto il pranzo al circolo. La giornata si concluderà poi a Palazzo Pretorio, nel centro di Vogogna, con il concerto jazz del duo formato da Cristina Trotta e Alessandro Manni Villa.

Il tour proseguirà sabato 5 settembre con la tappa da Cuzzego di Premosello a Bracchio di Mergozzo e domenica 6 settembre da Bracchio a Rovegro di San Bernardino Verbano. Entrambe le giornate saranno accompagnate, nel pomeriggio, dalla presentazione di pubblicazioni.

Domenica 13 settembre sarà invece la volta di Cicogna, dove è prevista un'esibizione di corno e arpa. Il 20 settembre, al termine della camminata da Cossogno a Miazzina, si esibiranno i Cantori delle Terre di Mezzo. Ultimo appuntamento domenica 27 settembre con il percorso da Caprezzo a Intragna e il concerto delle Light Voice.

L'edizione 2026, aperta dal convegno sull'accoglienza e da un'escursione a Calpera di Aurano, avrà poi una coda il 3 ottobre all'Ecoresort Fiorlago di Mergozzo, dove si terrà un convegno dedicato al valore dei cammini. Nella stessa occasione sarà presentato il tracciato completo del Cammino di Comuniterrae, da Trontano ad Aurano, che dal 2027 sarà aperto agli escursionisti e potrà essere percorso potenzialmente durante tutto l'anno.

È prevista inoltre una salita a Parpinasca da Trontano, in collaborazione con il Parco nazionale Val Grande, in occasione della Giornata internazionale degli animali e dell'apertura del mese dedicato a "Lo pan ner".

Durante l'autunno e l'inverno l'associazione proseguirà il lavoro attraverso incontri con comunità, enti e associazioni, con l'obiettivo di definire gli aspetti legati alla manutenzione del percorso, all'accoglienza e alla mobilità sostenibile.

Come nelle precedenti edizioni, anche chi non partecipa alle camminate potrà prenotare soltanto il pranzo e prendere parte agli appuntamenti pomeridiani. Ad ogni tappa saranno presenti guide escursionistiche e sarà disponibile un servizio gratuito di pulmini per il ritorno. Il progetto vede la collaborazione, tra gli altri, del Parco nazionale Val Grande, delle amministrazioni e associazioni locali, di LetterAltura e delle Donne del Parco.