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Eventi | 28 agosto 2026, 14:00

Tre bande insieme a Mergozzo per “Quando la banda passò”

Domenica 30 agosto alle 17 in piazza Lago nuovo appuntamento con la rassegna estiva “Mergozzo Si Nota”

Tre bande insieme a Mergozzo per “Quando la banda passò”

Tre bande, tre strade e un unico pomeriggio all'insegna della musica. Domenica 30 agosto alle 17.00 piazza Lago ospita “Quando la banda passò”, nuovo appuntamento di “Mergozzo Si Nota”.

L'evento riunirà tre formazioni bandistiche per un pomeriggio dedicato alla tradizione della musica suonata insieme, nel cuore di Mergozzo.

“Tre bande. Tre strade. Un unico cuore che batte a tempo di musica” è la frase scelta per presentare l'iniziativa, inserita tra gli ultimi appuntamenti della stagione estiva della rassegna.

L'appuntamento è per domenica 30 agosto alle 17.00 in piazza Lago a Mergozzo. L'iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO.

a.f.

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