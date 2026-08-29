Incendi, caccia sospesa nei territori di Pallanzeno, Calasca-Castiglione e Piedimulera

Caccia sospesa, in via precauzionale, nel territorio comunale dei comuni di Mornese e Casaleggio Boiro in Provincia di Alessandria e nei Comuni di Pallanzeno, Calasca-Castiglione e Piedimulera nel Verbano-Cusio-Ossola, ‘’alla luce della situazione ambientale compromessa che può influire in maniera rilevante sulla sopravvivenza della fauna selvatica presente nelle aree interessate’’. Firmato Paolo Balocco, direttore del settore Agricoltura e Cibo della Regione.

La determinazione che sospende temporanea ‘’l’attività venatoria per la tutela della fauna a causa dell’emergenza incendi, ‘’ arriva sulla scrivania dei responsabili dei due Comparti caccia e ‘’vista la grave situazione di incendi boschivi di eccezionale gravità che si sono sviluppati sul territorio di competenza dell’Ambito Territoriale di Caccia Atc AL4 e nel Comprensorio Alpino CAVCO3 e in particolare nei Comuni di di Mornese, Casaleggio Boiro in Provincia di Alessandria e nei Comuni di Pallanzeno, Calasca-Castiglione e Piedimulera ricadenti nel territorio della Provincia del Verbano-CusioOssola, che determinano forti ripercussioni sull’ambiente e quindi sulla fauna presente’’.

Ora, i Comitati di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia ATC AL4 e del Comprensorio Alpino CAVCO3 dovranno comunicarlo ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria all’interno dei due ambiti.