Le previsioni meteo per il fine settimana

Bel tempo nel fine settimana. "Una rimonta dei valori di pressione garantirà - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un'attenuazione della ventilazione e tempo stabile e soleggiato fino all'inizio della prossima settimana, con temperature massime in nuovo aumento".
SABATO 29 AGOSTO 2026
Nuvolosità: cielo soleggiato o velato, con qualche nube bassa sul Piemonte meridionale e sulla fascia pedemontana occidentale in rapido diradamento mattutino. Sviluppo di isolati cumuli sui rilievi dalle ore centrali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in rialzo fino al pomeriggio, sui 4100-4200 m a nord e 4500 m a sud. Lieve calo in serata. Venti: deboli o moderati occidentali sulle Alpi, in attenuazione serale; deboli variabili in Appennino; deboli perlopiù occidentali in pianura, localmente meridionali sulle zone sudorientali. Regimi di brezza nelle valli.
DOMENICA 30 AGOSTO 2026
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazioni cumuliformi a ridosso delle Alpi e in Appennino nel pomeriggio. Precipitazioni: assenti salvo possibili deboli rovesci pomeridiani sui rilievi. Zero termico: in lieve calo in serata, fino ai 3900-4000 m a nord e 4200-4300 m a sud. Venti: deboli occidentali sulle Alpi, in moderata intensificazione al pomeriggio; deboli meridionali sull'Appennino con rinforzi localmente moderati nel pomeriggio; deboli variabili in pianura. Regimi di brezza nelle valli.