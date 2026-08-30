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Ossola | 30 agosto 2026, 11:02

Alpeggi di Cimamulera dopo l'incendio, il Comune prepara gli interventi FOTO

Il sopralluogo del sindaco ha confermato danni agli acquedotti consorziali, ma meno gravi del previsto. Nessun problema alle abitazioni, mentre il territorio circostante è stato pesantemente colpito dalle fiamme

Sopralluogo agli alpeggi sopra Cimamulera per verificare le conseguenze dell'incendio che nelle scorse settimane ha interessato il territorio di Piedimulera. Nella giornata di ieri il sindaco Alessandro Lana ha raggiunto la zona e incontrato alcuni alpigiani per fare il punto sui danni.

Tra le criticità emerse ci sono quelle che riguardano gli acquedotti consorziali, con alcune tubazioni danneggiate dal rogo. La situazione, tuttavia, è risultata meno grave rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento e le abitazioni non hanno riportato danni.

Il servizio idrico degli alpeggi non è gestito da Acqua Novara Vco. Il Comune ha quindi annunciato che supporterà il Consorzio nella ricerca dei finanziamenti necessari per riparare le tubazioni interessate.

Ben più evidente è invece l'impatto dell'incendio sull'ambiente circostante. "Il territorio attorno agli alpeggi è completamente bruciato, fa impressione", è il quadro tracciato al termine del sopralluogo.

Nei giorni scorsi l'amministrazione aveva inoltre avviato, con il supporto della Provincia del Vco, la preparazione della documentazione tecnica per gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di rimboschimento dei versanti danneggiati dall'incendio.

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a.f.

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