Bognanco, il centro termale chiarisce: “Al lavoro per riaprire al più presto”

Nessuna criticità igienico-sanitaria effettiva. Lo chiariscono i gestori di “Oniro”, il centro termale di Bognanco che, in seguito ad un’ordinanza emessa dal sindaco Mauro Valentini su ordine dei Nas e dell’Asl, è stato chiuso fino a nuova comunicazione.

Spiegano da Oniro: “Dopo i controlli effettuati nel corso degli ultimi mesi dalla polizia provinciale, dai carabinieri forestali, dai Nas e infine dall’Asl, sono stati eseguiti tutti i prelievi e le analisi richieste. Anche l’ultimo controllo relativo alla Legionella ha dato esito conforme. La struttura dispone inoltre dei registri di autocontrollo, che vengono regolarmente compilati ogni giorno”.

Le criticità emerse dai controlli riguardano, invece, esclusivamente la documentazione necessaria per il regolare svolgimento delle attività: “Al momento resta da completare e integrare parte della documentazione richiesta dagli enti competenti. I professionisti incaricati stanno già predisponendo e producendo tutta la documentazione necessaria per completare quanto richiesto. Per questo motivo l’attività è temporaneamente sospesa. Ancora una volta, purtroppo, la burocrazia colpisce, nonostante i controlli e le analisi abbiano dato esito conforme”.

Concludono dal centro termale: “Ai nostri clienti e a tutti i frequentatori di Oniro – Terme di Bognanco chiediamo ancora un po’ di pazienza. Stiamo facendo tutto il necessario per poter riaprire al più presto”.