Coppa, inizio vincente per Feriolo e Juventus Domo

Inizia la stagione vincendo la Juventus Domo che in Coppa passa in casa dell’Ornavassese per 2 a 1. Per i neri segna Minazzi , per i granata Vanzan e Cerutti.
Esordio con gol per il Feriolo che grazie ad una autorete e alla doppietta di Elca A supera l’Arona per 3 a 0.
Goleada dell’Oleggio che passa in casa del Dormelletto Comignago (5-0, con doppietta di Repossini, Oronsaye., Cavallaro, Anchisi.
Il Bulè Bellinzago sconfigge 3 a 0 la Union Novara con reti di Pappalettera, Fantone, Inzillo.
L’Olimpia Sant'Agabio invece mette sotto la Virtus Vercelli per 3 a 1 con doppietta di Blanda e gol di Merkay.