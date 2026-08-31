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Calcio | 31 agosto 2026, 14:11

Coppa, inizio vincente per Feriolo e Juventus Domo

I granata passano a Ornavasso, i lacuali battono l'Arona

Coppa, inizio vincente per Feriolo e Juventus Domo

Inizia la stagione vincendo la Juventus Domo che in Coppa passa in casa dell’Ornavassese per 2 a 1. Per i neri segna Minazzi , per i granata Vanzan e Cerutti.

Esordio con gol per il Feriolo che grazie ad una autorete e alla doppietta di Elca A supera l’Arona per 3 a 0.

Goleada dell’Oleggio che passa in casa del Dormelletto Comignago (5-0, con doppietta di Repossini, Oronsaye., Cavallaro, Anchisi.

Il Bulè Bellinzago sconfigge 3 a 0 la Union Novara con reti di Pappalettera, Fantone, Inzillo.

L’Olimpia Sant'Agabio invece mette sotto la Virtus Vercelli per 3 a 1 con doppietta di Blanda e gol di Merkay.

re.ba.

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