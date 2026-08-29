Promozione, si torna in campo domenica con la Coppa Italia

Si torna in campo domenica 30 agosto per la Coppa Italia di Promozione. Dopo la sosta estiva, in attesa dell’avvio dei campionati, la Promozione apre le danze con la prima giornata di Coppa Italia. Si gioca alle 15,30
Nel girone 1 si affrontano Ornavassese e Juventus Domo, nel girone 2 Feriolo – Arona; nel girone 3 Dormelletto-Oleggio; nel girone 4 Bulè Bellinzago-Union Novara; nel girone 5 Olimpia Sant’Agabio-Virtus Vercelli.
Il campionato invece parte il 6 settembre, con questa griglia:
Città di Cossato-Juventus Domo; Bulè Bellinzago-Virtus Vercelli; Ceversama – Pro Palazzolo; Dormelletto Comignago-Gattinara; Lupetti Bianchi Trino-Olimpia San’Agabio; Oleggio Sportiva-Feriolo; Ornavassese-Arona; Valle Cervo San Lorenzo-Union Novara.