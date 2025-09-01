 / Cronaca

Violano misure restrittive, due giovani denunciati dai carabinieri nel VCO

A Gravellona Toce fermato un 25enne con foglio di via, mentre in bassa Ossola un uomo sotto sorveglianza speciale è stato sorpreso fuori casa di notte

I Carabinieri della Compagnia di Verbania hanno denunciato alla Procura della Repubblica diVerbania un 25enne, residente nel Verbano, perché trovato nel comune di Gravellona Toce nonostante fosse colpito dal provvedimento del foglio di via da quel centro.

Un altro soggetto, domiciliato nella bassa Ossola è stato denunciato poiché colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, si allontanava dalla propria abitazione in orario notturno nonostante l’espresso divieto imposto dalle prescrizioni.

Comunicato Stampa Carabinieri

