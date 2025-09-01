Violano misure restrittive, due giovani denunciati dai carabinieri nel VCO

I Carabinieri della Compagnia di Verbania hanno denunciato alla Procura della Repubblica diVerbania un 25enne, residente nel Verbano, perché trovato nel comune di Gravellona Toce nonostante fosse colpito dal provvedimento del foglio di via da quel centro.

Un altro soggetto, domiciliato nella bassa Ossola è stato denunciato poiché colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, si allontanava dalla propria abitazione in orario notturno nonostante l’espresso divieto imposto dalle prescrizioni.