Cronaca | 01 settembre 2025, 13:16

Controlli a tappeto dei Carabinieri nel VCO: 9 denunce e 5 patenti ritirate

Segnalate alla Prefettura nove persone, di cui 8 per uso personale di sostanze stupefacenti, nell’ambito dell’attività di prevenzione e sicurezza stradale

Nel corso dell’ultima settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hannointensificato i controlli su tutto il territorio della provincia, concentrandosi sulla prevenzione dei reatiin generale, sulla sicurezza e sull’attività di contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra iconducenti di veicoli. Il bilancio è di 9 persone denunciate a piede libero a vario titolo, 5 patenti ritirate e 9 persone segnalatealla locale Prefettura, di cui 8 per uso personale di sostanze stupefacenti.

