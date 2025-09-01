Controlli a tappeto dei Carabinieri nel VCO: 9 denunce e 5 patenti ritirate

Nel corso dell’ultima settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hannointensificato i controlli su tutto il territorio della provincia, concentrandosi sulla prevenzione dei reatiin generale, sulla sicurezza e sull’attività di contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra iconducenti di veicoli. Il bilancio è di 9 persone denunciate a piede libero a vario titolo, 5 patenti ritirate e 9 persone segnalatealla locale Prefettura, di cui 8 per uso personale di sostanze stupefacenti.