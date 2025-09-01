 / Cronaca

Cronaca | 01 settembre 2025, 13:50

Alla guida senza patente e con droga: 50enne ossolano denunciato a Gravellona Toce

L’uomo, trovato con un grammo di eroina, si è rifiutato di sottoporsi al drug test ed è stato deferito alla Procura

Alla guida senza patente e con droga: 50enne ossolano denunciato a Gravellona Toce

Un 50enne residente in Ossola è stato fermato a Gravellona Toce alla guida del suo veicolo e, fin dalle prime battute del controllo, l’uomo palesava sintomi come se avesse assunto sostanze stupefacenti e, alla richiesta dei militari di sottoporsi al drug test, si rifiutava. Per tale motivo è stato deferito alla Procura della Repubblica per essersi rifiutato oltre ad essere sanzionato amministrativamente poiché trovato in possesso di un grammo di eroina e alla guida di un veicolo con nonostante gli fosse stata revocata la patente.

Comunicato Stampa Carabinieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore