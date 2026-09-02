A Gozzano torna il Memorial Allesina con Juve Domo e Arona

Da sempre è uno dei momenti più attesi e significativi dell'estate del calcio locale. Stasera torna il memorial Allesina a Gozzano. Tre le squadre partecipanti: i padroni di casa di Max Guidetti, che scenderanno in campo alle 20:20 contro la perdente del primo incontro da 45' che vedrà contrapposte Juve Domo ed Arona. Alle 20 prevista anche la presentazione ufficiale della prima squadra del Gozzano e di tutte le giovanili. "Per noi, inutile nasconderlo, una serata speciale, perchè ricordiamo chi ha contribuito in maniera fondamentale a scrivere le pagine più esaltanti della nostra storia" - le parole del presidente Fabrizio Leonardi.