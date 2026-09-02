A26, chiusure notturne tra Arona e Meina

Autostrade per l’Italia ha programmato un intervento di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sono previste diverse chiusure, in orario notturno, del tratto compreso tra Arona e Meina, dal km 165.5 al km 170.6. il tratto rimarrà chiuso al traffico dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, nelle notti del 7, 8, 9 e 10 settembre.

Sarà dunque obbligatoria l’uscita alla stazione di Arona, con possibile rientro alla stazione di Meina.