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Viabilità e trasporti | 02 settembre 2026, 07:41

A26, chiusure notturne tra Arona e Meina

Le modifiche al traffico sono previste dal 7 al 10 settembre

A26, chiusure notturne tra Arona e Meina

Autostrade per l’Italia ha programmato un intervento di manutenzione delle barriere di sicurezza lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sono previste diverse chiusure, in orario notturno, del tratto compreso tra Arona e Meina, dal km 165.5 al km 170.6. il tratto rimarrà chiuso al traffico dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, nelle notti del 7, 8, 9 e 10 settembre.

Sarà dunque obbligatoria l’uscita alla stazione di Arona, con possibile rientro alla stazione di Meina.

l.b.

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