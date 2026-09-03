Furgone in fiamme sull’A26, il mezzo riesce a fermarsi nell’area di servizio Verbano Est

Momenti di paura nella mattinata di oggi, giovedì 3 settembre, lungo l’A26, dove un furgone ha iniziato a prendere fuoco mentre era in marcia in direzione Milano.

Il mezzo è riuscito a raggiungere l’area di servizio Verbano Est, dove si è fermato. L’incendio, avvenuto intorno alle 10, ha poi avvolto in particolare la parte anteriore e la cabina del furgone, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza.

Alcune persone presenti nell’area hanno tentato un primo intervento utilizzando degli estintori. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.