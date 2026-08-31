Trontano, cordoglio per la morte di Giovanni "Gianni" Iossi

Cordoglio a Trontano per la morte di Giovanni “Gianni” Iossi, consigliere del Gruppo Alpini di Trontano. Aveva 66 anni ed era da tempo malato.

“Ci mancherà - dice il capogruppo degli Alpini di Trontano Franco Margaroli – avevamo fatto il militare insieme. Insieme abbiamo lavorato per la realizzazione del bivacco all'alpe Rina, ora molto frequentato. Era un punto di riferimento per il gruppo, sempre presente quando c'era da organizzare e aiutare sia nel gruppo Alpini sia nelle altre associazioni del paese con le quali collaboriamo”.

Giovanni Iossi lascia la moglie Roberta e i figli Eleonora e Christian, il fratello Antonio e le sorelle Liliana e Rita. I funerali si svolgeranno, oggi 31 agosto, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Trontano.