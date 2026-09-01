Evade dai domiciliari e aggredisce il padre e i carabinieri: arrestato un 29enne a Villadossola

Nella notte del 31 agosto, i carabinieri della stazione di Villadossola, con il supporto dell’aliquota radiomobile della compagnia di Domodossola, hanno arrestato un 29enne del posto per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza (112), che segnalava una violenta lite in strada e la presenza di un uomo ferito a terra nei pressi del centro abitato di Villadossola.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari e il personale sanitario del 118 hanno soccorso l'uomo a terra – rivelatosi poi essere il padre del 29enne – che presentava una ferita al capo ed è stato successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti clinici. Nelle immediate vicinanze, i carabinieri si sono trovati di fronte il figlio, in evidente stato di agitazione e all’esterno della propria abitazione, in palese violazione della misura degli arresti domiciliari a cui era già sottoposto.

Alla vista delle forze dell’ordine, il giovane ha assunto un atteggiamento minaccioso e si è scagliato con violenza contro i militari, tentando ripetutamente di colpirli per opporsi al controllo. Dopo essere stato bloccato in sicurezza, il 29enne è stato condotto presso la compagnia carabinieri di Domodossola e dichiarato in arresto. Attualmente si trova trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida.