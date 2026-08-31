Alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe: otto denunce nel Vco

Nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri del comando provinciale nel fine settimana post-Ferragosto, particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza stradale. Sono ben 8 i conducenti finiti nei guai per guida sotto l'effetto di alcolici. A Casale Corte Cerro sono stati deferiti due residenti, un 51enne e un 55enne, sorpresi al volante con tassi alcolemici rispettivamente di 1,70 g/l e 0,96 g/l.

A Verbania un giovane del posto, classe 2001, è stato fermato alla guida con un tasso pari a 0,84 g/l. A Baveno un 57enne, ivi residente, è risultato positivo all’alcoltest (1,48 g/l) mentre era alla guida del proprio motociclo.

A Omegna sono stati registrati tre episodi distinti. Il caso più grave riguarda un turista tedesco classe 1988, rimasto ferito dopo una caduta dal ciclomotore: gli accertamenti al Dea di Verbania hanno rilevato un tasso alcolemico di 2,75 g/l e la presenza di cannabinoidi nel sangue. Sanzionati anche un 31enne novarese (1,13 g/l) e un 39enne di Borgomanero (1,59 g/l). A Gravellona Toce un 24enne, ivi domiciliato è stato controllato alla guida di una bicicletta elettrica con un tasso alcolemico di 1,81 g/l.

Contrasto anche all'uso di stupefacenti, con tre persone segnalate alla Prefettura in qualità di assuntori: un giovane sorpreso a Omegna mentre fumava uno spinello, un soggetto fermato a Domodossola con oltre 3 grammi di hashish, e un uomo classe 1965 trovato nel capoluogo in possesso di circa 4 grammi di cocaina.