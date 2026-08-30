Alpe Buscagna, migliorano gli intossicati: fuori pericolo la volontaria di 19 anni

Arrivano direttamente dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola notizie confortanti sulle condizioni delle persone rimaste intossicate nella tragedia avvenuta nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto all'Alpe Buscagna, nella zona dell'Alpe Devero.

La notizia più importante riguarda la volontaria di 19 anni del progetto Pasturs, trasferita nelle ore successive all'intossicazione all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni critiche: la giovane è ora fuori pericolo.

Migliora complessivamente anche il quadro degli altri coinvolti. Padre e figlio Biondo sono stati dimessi dall'ospedale, mentre sono in miglioramento anche i due aiutanti dell'azienda agricola rimasti intossicati.

Il bilancio della tragedia resta purtroppo segnato dalla morte di Pietro Maria Fiori, 35 anni, di Milano, anche lui volontario del progetto Pasturs e presente all'Alpe Buscagna per trascorrere un periodo al fianco degli allevatori.

L'Ente Aree Protette dell'Ossola, che fin dalle prime ore dell'emergenza si è attivato attraverso il direttore e il proprio personale mantenendo i contatti con le famiglie, continua a seguire da vicino l'evoluzione della situazione.

Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Baceno, Andrea Vicini. "Gli approfondimenti delle indagini sono in corso per capire come possa essere successa una tragedia di questo tipo – afferma il primo cittadino –. Il mio pensiero va naturalmente ai familiari della vittima e di chi è in gravi condizioni. L'augurio è che le persone ancora ricoverate possano rimettersi nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi".

Vicini esprime lo sgomento della comunità per quanto accaduto: "Sembra veramente incredibile che anche in montagna possa succedere qualcosa di questo tipo, per cui è giusto e doveroso fare gli approfondimenti del caso".

I locali dell'Alpe Buscagna nei quali si è verificata la tragedia sono di proprietà del Comune di Baceno e sono stati concessi in comodato d'uso all'Ente Parco, che a sua volta ne cura la gestione nell'ambito delle attività legate all'alpeggio.

Restano intanto da chiarire le cause esatte dell'intossicazione. Gli accertamenti sono affidati ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Domodossola e tra gli elementi al vaglio c'è il boiler presente nella struttura, posto sotto sequestro.

Il miglioramento delle condizioni dei cinque sopravvissuti rappresenta la prima notizia positiva dopo le ore di forte apprensione seguite alla tragedia.