Non solo i lavori non iniziano mai, ma la superstrada dell’Ossola resta ''segnata'' dall'abbandono di rifiuti.

Da oltre diverse settimane, in una piazzola della statale 33, all’altezza della Prateria a Domodossola, in direzione sud verso Villadossola, è stato abbandonato un sedile. Sono trascorse diversi giorni ma non è mai stata fatta pulizia: nè per togliere il sedile nè per porta via i sacchetti dell’immondizia lasciati da persone incivili. Basterebbe che Anas posizionasse delle telecamere per identificare i maleducati per poi multarli. E con il ricavato fare un po' di pulizia.

La situazione c’è anche in altre aree di sosta della statale 33.

Intanto è quasi passato anche il 2026 e i lavori promessi sono rimasti una chimera nei due tratti ristretti tra Anzola e Migiandone e allo svincolo di Villadossola in direzione Laghetto dei Sogni. Dove le due corsie sono ridotte ad una da ormai tre anni e dove i cantieri tardano.