“Oratorio in festa”, a Domodossola un sabato tra sport, musica e spettacoli

Una giornata ricca di appuntamenti per tutte le età quella in programma oggi, sabato 10 ottobre, all'Oratorio Sacro Cuore di Domodossola, dove prosegue “Oratorio in festa”, la manifestazione che fino a domenica propone momenti di aggregazione, sport, musica e divertimento.

Il programma di oggi prenderà il via alle 14.30 con l'apertura degli stand, mentre dalle 15.00 bambini e ragazzi potranno partecipare a giochi e attività sportive dedicate a basket, pallavolo, calcio e arti marziali.

Alle 17.00 sarà il momento della merenda per i più piccoli, seguita alle 17.30 dai tornei misti di calcio a 5 e pallavolo, che coinvolgeranno i ragazzi in un pomeriggio all'insegna dello sport e della condivisione.

La festa continuerà anche in serata. Alle 18.30 è previsto l'aperitivo in musica con “Fermata d'emergenza – Anni '80, '90 e 2000”, un viaggio musicale tra i successi di tre decenni. Alle 20.45 spazio al talent show, mentre dalle 22.00 la serata proseguirà con il dj set.

Domani, domenica 11 ottobre, ultimo giorno della manifestazione, il programma si aprirà alle 11.00 con la messa nel cortile dell'oratorio. Alle 12.30 seguiranno il pranzo e l'apertura degli stand.

L'appuntamento più atteso del pomeriggio sarà la 50ª Marcia degli Scarponcini, storica manifestazione non competitiva dedicata ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Il ritrovo è fissato alle 14.00, con partenza alle 14.30.

La giornata proseguirà alle 15.00 con la musica di “Payadabadu”, mentre dalle 17.00 saranno organizzati tornei di ping-pong e calcio balilla, insieme ad altri giochi dedicati ai bambini.

La manifestazione, promossa dall'Oratorio Sacro Cuore, si concluderà così dopo quattro giornate di iniziative pensate per coinvolgere l'intera comunità.