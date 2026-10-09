Verbania, a Casa Ceretti una mostra collettiva dedicata all'architettura sostenibile

L'architettura sostenibile e il lavoro dei professionisti del territorio sono al centro di “Open!”, l'iniziativa promossa dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, che ha organizzato a Casa Ceretti di Verbania una mostra collettiva dedicata alla progettazione e alla condivisione delle esperienze professionali.

L'evento, in programma sabato 10 ottobre negli spazi di via Roma 42, è realizzato in collaborazione con la Commissione Cultura del Vco e il Museo del Paesaggio di Verbania, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo dell'architettura e far conoscere progetti e attività degli studi locali.

“Architettura sostenibile. Gli architetti si raccontano” è il titolo della mostra, che coinvolge 16 studi di architettura delle province di Novara e del Vco, con 20 progetti esposti.

L'esposizione sarà visitabile dalle 10.00 alle 22.00 e offrirà ai visitatori l'opportunità di conoscere differenti approcci alla progettazione, con particolare attenzione alla sostenibilità e al rapporto tra architettura, territorio e ambiente.

Il programma prevede inoltre, dalle 17.00 alle 18.30, un open talk dedicato al confronto tra professionisti, con il riconoscimento di due crediti formativi per gli architetti partecipanti. Dalle 18.30 alle 22.00 la giornata proseguirà con un dj set e un aperitivo.

All'iniziativa prenderanno parte numerosi studi e professionisti delle due province, insieme ad aziende del settore, tra cui Almar, Bionda Legnami, Celenit, Euroforniture, Neon Gallaratese, Prefa, Roefix e Tormet.

La manifestazione si inserisce nel progetto nazionale “Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico”, promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, con l'intento di valorizzare il ruolo dell'architettura nella vita quotidiana e favorire il dialogo tra professionisti e cittadini.

L'evento è aperto a tutti, con ingresso libero negli spazi di Casa Ceretti.