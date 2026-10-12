Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 12 ottobre.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Romagnano Sesia/Ghemme e Borgomanero in direzione Gravellona, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 12 ottobre. Uscita obbligatoria a Romagnano e possibile rientro a Borgomanero.

Tra Baveno e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre. Uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.

Tra allacciamento A26/D08 e Arona in direzione Gravellona, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre. Uscita consigliata a Castelletto Ticino e possibile rientro ad Arona.

Chiusura dell’allacciamento da autostrada A26 provenienza Gravellona per autostrada A4 direzione Milano, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 13 ottobre 2026. Possibile uscita e rientro alla stazione di Vercelli est.

Chiusura dell’allacciamento da autostrada A4 provenienza Milano per autostrada A26 direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00nella notte di mercoledì 14 ottobre. Possibile uscita e rientro alla stazione di Romagnano.

Tra Arona e allacciamento A26/D08 in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Castelletto Ticino.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, chiusura dell’entrata in direzione da A4 TO-TS della stazione di Vercelli ovest, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 12 e giovedì 15 ottobre. Si potrà utilizzare l’entrata di Vercelli est.

Cantieri di corsia unica permanente:

Sul nodo di allacciamento A26/D08 provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.

Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona, tra le pkm 150+900 e 151+800 in modalità permanente da lunedì 12 a giovedì 29 ottobre.

Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.