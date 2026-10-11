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Ossola | 11 ottobre 2026, 19:00

Al via i lavori nel tunnel di Montecrevola: rischio intasamento sulla provinciale verso il confine

Dopo decenni di attesa, Anas interviene sulla galleria; il nodo è che il cantiere potrebbe coincidere anche con la chiusura della linea ferroviaria del Sempione, causando ingorghi tra Crevoladossola, Montecrestese e Varzo

La curva a gomito in cima alla salita di Crevoladossola

La curva a gomito in cima alla salita di Crevoladossola

Dopo oltre 20 anni di attesa, Anas pare – finalmente - aver sbloccato gli attesi lavori di messa in sicurezza della galleria di Montecrevola, sulla superstrada dell’Ossola. Galleria che un rapporto europeo aveva indicato, molto tempo fa, tra la più pericolose. L’intervento non è mai partito e solo ora, dopo quasi due decenni, Anas ha informato gli enti locali che i lavori dovrebbero partire. I lavori comportano la chiusura - a lungo - del tunnel tra Varzo e l'uscita di Montecrestese, dopodiché la galleria verrebbe riaperta a senso unico alternato per un altro periodo.

Ma il Comune di Crevoladossola ha fatto notare che la chiusura della galleria sulla statale 33 rischia di coincidere con i lavori  programmati sulla linea ferroviaria del Sempione con la conseguente interruzione del traffico ferroviario.

Un problema serio, che riverserebbe tutto il traffico sulla vecchia provinciale che da Varzo scende verso Domodossola e dal capoluogo ossolano sale verso il confine. Un bel problema, soprattutto per i grossi tir e gli autoarticolati che dovranno percorrere la viabilità normale, affrontando la curva a gomito alla sommità della salita di Crevoladossola  - di fronte al cimitero .

Tutti i mezzi verrebbero fatti uscire allo svincolo di Montecrestese per chi arriva da sud e quelli che arrivano da Varzo incanalati sulla stessa provinciale.

Ma Anas ha deciso di intervenire sulla curva di Crevola, per renderla meno problematica, con la realizzazione di un ‘’mensolone’’  che permetterebbe ai grossi mezzi di affrontare agevolmente le manovre.

Nelle prossime ore si dovrebbe saperne di più sull’esito delle segnalazioni fatte dal comune di Crevoladossola a Provincia e Anas .

Renato Balducci

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