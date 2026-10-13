A Roberto Morgantini il premio della Fondazione De Santis

Il villadossolese Roberto Morgantini, ormai da tanti anni residente a Bologna, è stato premiato a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il fondatore delle Cucine Popolari di Bologna ha ricevuto il premio De Sanctis dedicato a chi ‘’si impegna a estendere i diritti a tutti i cittadini’’.

Dopo la nomina a Commendatore, ricevuta in passato proprio da Mattarella, per Morgantini arriva un nuovo premio dalla Fondazione De Sanctis, istituzione romana nata su iniziativa dell’architetto Francesco De Sanctis, pronipote del critico letterario a seguito di un lascito di famiglia.

La premiazione si è tenuta lunedì 12 ottobre nell’aula magna della Corte di Cassazione alla presenza del Presidente della Repubblica. ''E' un riconoscimento che va ben oltre la mia persona perché è un premio che va dedicato ai nostri 400 volontari e le 700 persone che ogni giorno condividono il pane con noi alle Cucine popolari - ha detto Morgantini, che è anche cittadino onorario di Villadossola - . È un grande onore ricevere il Premio De Sanctis per i Diritti Umani, un riconoscimento che dedichiamo a tutti i volontari e agli ospiti delle Cucine Popolari. In un’epoca drammatica, in cui l’umanità è ferita da guerre, conflitti e violenze in ogni parte del mondo, crediamo che la solidarietà e l’accoglienza non siano semplici gesti di aiuto, ma veri e propri atti di resistenza civile. Ogni giorno, aggiungere un posto a tavola significa riaffermare la dignità umana e dimostrare che la pace si costruisce partendo dalla cura dell'altro. Grazie di cuore per aver dato voce e valore a questo cammino di condivisione''.