“Cor Magis”, a Varese e Saronno una mostra dedicata al buon governo e al bene comune

L'arte come strumento per riflettere sulla società, sul valore del lavoro e sulla responsabilità di costruire il bene comune. È questo il filo conduttore della mostra “Cor Magis. Il Cuore, l'Opera, il Bene di Tutti. Siena A.D. 1337”, promossa da Compagnia delle Opere Insubria con il contributo di Regione Lombardia, che sarà ospitata tra ottobre e novembre a Varese e Saronno.

L'iniziativa prende ispirazione dagli affreschi realizzati da Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena, dove l'artista trecentesco rappresentò una città animata da botteghe, cantieri, mercati e attività quotidiane. Un'immagine che, a distanza di quasi sette secoli, conserva un messaggio di grande attualità: la prosperità di una comunità nasce dalla collaborazione, dalla fiducia reciproca e dalla capacità di condividere responsabilità e obiettivi.

La mostra intende riportare al centro del dibattito contemporaneo questi valori, proponendo una riflessione sul rapporto tra il buon governo, l'impegno individuale e la costruzione di una società capace di valorizzare il contributo di ciascuno.

La prima tappa sarà a Varese, dal 27 ottobre al 2 novembre, negli spazi del Teatro Santuccio di via Luigi Sacco 10, in collaborazione con il Centro Culturale Massimiliano Kolbe.

Mercoledì 28 ottobre, alle 18.15, è in programma la presentazione del progetto culturale “Il Buon Governo. Quando l'arte incontra la politica”. Ad aprire l'incontro sarà Andrea Azzimonti, vicepresidente di Compagnia delle Opere Insubria, seguito dai saluti istituzionali dell'assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso.

Il confronto, moderato da Michele Faldi, componente del Consiglio Direttivo di Compagnia delle Opere Insubria, vedrà la partecipazione della storica dell'arte Monica Braga e di Federico Visconti, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Al termine è previsto un aperitivo conviviale.

L'esposizione sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19, il venerdì dalle 15 alle 21, il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 15 alle 19. Per gruppi e scolaresche saranno possibili visite al mattino su prenotazione, contattando il numero 347 407 6684, attivo anche su WhatsApp, oppure scrivendo a prenotazioni.cormagis@gmail.com.

La seconda tappa si svolgerà a Saronno, dal 10 al 17 novembre, nei locali del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, in viale Santuario 21.

L'inaugurazione è prevista per martedì 10 novembre alle 18.15, con un nuovo appuntamento dedicato al progetto “Il Buon Governo. Quando l'arte incontra la politica”.

A introdurre la serata sarà Giuseppe Ossoli, componente del Consiglio Direttivo di Compagnia delle Opere Insubria, seguito dai saluti dell'assessore regionale Francesca Caruso. Il dialogo, moderato da Matteo Telaro, vedrà protagonisti Francesco Luoni, presidente della Cooperativa Sociale Il Portico, e Mattia Savoia, coordinatore didattico della Scuola Kolbe – Istituto Tirinnanzi di Legnano. Anche in questa occasione l'incontro sarà seguito da un aperitivo conviviale.

A Saronno la mostra sarà aperta il 10, 11 e 12 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18; il 13 novembre dalle 10 alle 13; il 14 novembre dalle 16 alle 20; il 15 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20; il 16 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18; infine il 17 novembre dalle 10 alle 12. Per le visite mattutine di gruppi e scolaresche è richiesta la prenotazione all'indirizzo prenotazioni.cormagis@gmail.com.

Con le due esposizioni, Compagnia delle Opere Insubria propone un percorso culturale che mette in relazione la lezione artistica del Trecento con le sfide della società contemporanea, invitando cittadini, imprese, istituzioni e mondo educativo a interrogarsi sul significato del bene comune e sul contributo che ciascuno può offrire alla crescita della propria comunità.