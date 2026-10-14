Reddito di Libertà, altri 3,9 milioni di euro per sostenere le donne vittime di violenza

Nuove risorse per il Reddito di Libertà, la misura destinata a sostenere le donne vittime di violenza nel percorso verso l’autonomia economica. Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all’INPS di ulteriori 3,9 milioni di euro per il 2026, con l’obiettivo di finanziare le domande già giudicate ammissibili che, in alcune regioni, erano rimaste escluse per insufficienza di fondi.
Il provvedimento arriva dopo le verifiche effettuate dal Dipartimento sulla base dei dati forniti dall’INPS, che hanno evidenziato un fabbisogno superiore alle disponibilità economiche inizialmente assegnate in diversi territori.
Con il messaggio numero 3110 del 2 ottobre 2026, l’INPS ha comunicato l’aggiornamento delle disponibilità finanziarie regionali, a seguito del trasferimento delle risorse aggiuntive disposto con il decreto del 5 agosto scorso.
Per il 2026, lo stanziamento iniziale destinato al Reddito di Libertà era stato fissato in 16,5 milioni di euro, come indicato nella circolare INPS numero 44 del 9 aprile. Con il nuovo finanziamento straordinario, le risorse complessive salgono a 20,4 milioni di euro, consentendo di ampliare il numero delle beneficiarie e dare risposta alle richieste rimaste in sospeso.
L'Istituto precisa che i nuovi fondi saranno utilizzati prioritariamente per accogliere le domande relative al 2026 già riconosciute ammissibili ma prive di copertura finanziaria.
Le eventuali risorse regionali precedentemente trasferite e non ancora utilizzate potranno invece contribuire al finanziamento delle richieste soltanto dopo l’esaurimento dei fondi statali disponibili.
L'intervento punta così a rafforzare uno strumento di sostegno economico rivolto alle donne che hanno subito violenza, favorendo percorsi di indipendenza e autonomia personale.