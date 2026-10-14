A Cuzzego un murale omaggia Van Gogh e le bellezze dell’Ossola

Nella frazione di Cuzzego i coniugi Roberto e Mara Savia hanno deciso di riqualificare la facciata del loro garage, che si affaccia sulla strada provinciale, con un murale dedicato alla natura e all'Ossola e ispirato alla pittura di Vincent Vang Gogh.

L’opera, dal titolo “Omaggio ossolano a Van Gogh”, è stata realizzata dall'artista Giorgio Quaglia di Villadossola a pennello con smalti acrilici ed è stata inaugurata domenica 11 ottobre alla presenza del sindaco Davide Carigi, dell'artista Quaglia, dei proprietari del garage e di un gruppo di residenti. L'artista si è ispirato per il murale ad alcuni quadri del grande pittore olandese.

Roberto Savia è amico dell'artista Quaglia, da quando era dipendente di una fabbrica villladossolese e Quaglia ricopriva la carica di segretario sindacale. Savia, essendo a

conoscenza della passione per l'arte di Quaglia, gli ha proposto di abbellire il suo garage con un'opera legata a Van Gogh. Il murale è stato realizzato in due mesi e ha richiesto 110 ore di lavoro.

“Ho accettato la sfida culturale e artistica – dice Quaglia – questo lavoro è un omaggio a Van Gogh e al territorio, infatti ho inserito nel murale uno dei simboli più celebri dell'Ossola come ad esempio la cascata del Toce e altre bellezze delle nostre Valli ”.

“Ringrazio Roberto e Mara – ha detto il sindaco Davide Carigi all’inaugurazione - per aver regalato alla comunità quest'opera. Ogni forma d'arte regala bellezza e arricchisce la comunità e questo mondo ne ha veramente bisogno”.