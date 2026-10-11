Ciclismo, a Gran Piemonte l'ultima gara per Jacopo Mosca

Addio al ciclismo agonistico per Jacopo Mosca, classe 1993. Mosca nei giorni scorsi ha corso la sua ultima gara da professionista. Un addio arrivato al Gran Piemonte, una della classiche autunnali.

Jacopo, da grande appassionato qual è, lascia ovviamente solo le gare. Perché il ciclismo è una passione che lo vedrà ancora impegnato sull’ammiraglia della società Ldl Trek .

‘’E’ stata una grande emozione, ho vissuto una giornata particolare e strana’’ ha commentato a fine gara dove erano accorsi molti amici e appassionati a tifare per lui.

Professionista dal 2017, Jacopo Mosca ha segnato tanti appuntamenti di grido: Giri d’Italia, Vuelta, Milano-Sanremo, Liegi-Bastogne-Liegi e l'Europeo in linea .....per citarne alcune.

L’addio è stato festeggiato dal suo fanclub che ha preparato delle magliette con scritto “che dura la vita da Jacopo Mosca”. A fine gara, anche una sorpresa: la presenza – inattesa - della moglie Elisa Longo Borghini: la campionessa ossolana che non ha voluto mancare all’ultima gara di Jacopo.

Per la coppia Mosca-Longo Borghini il ciclismo è passione e vita, così come lo sport ha contrassegnato quella di altri tre familiari: Paolo Longo Borghini - il fratello di Elisa - ma anche Nando e Guidina Dal Sasso - i genitori di Elisa - entrati nella storia dello sci.