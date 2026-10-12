Trontano, il saluto della comunità al parroco don Luigi Preioni FOTO

Dopo Masera la settimana scorsa, ieri - domenica 11 ottobre - è stata la comunità di Trontano a salutare lo storico parroco don Luigi Preioni e a dare il benvenuto al nuovo parroco don Andrea Lovato. I fedeli si sono trovati prima in chiesa e poi all'area feste per l'ingresso ufficiale del nuovo parroco e il saluto del parroco uscente, che lascia l'incarico dopo 29 anni.

Il nuovo parroco, ex vicario di Crevoladossola, Preglia, Trasquera, Varzo e Montecrestese, dal primo ottobre ha assunto la guida delle comunità di Trontano e Masera mentre don Luigi Preioni ha lasciato i due incarichi per trasferirsi alla parrocchia di Sant'Antonio alla Cappuccina a Domodossola.

Moltissimi i fedeli presenti: nelle prime file il sindaco Renzo Viscardi con l'assessore Adriano Viscardi e i consiglieri Sergio Marchetti e Doriano Pirazzi, il gruppo folk e i componenti delle tante associazioni che operano in paese. Con don Andrea era presente anche il suo neo collaboratore don Samuele Bracca.

Il sindaco Renzo Viscardi a nome della comunità ha ringraziato don Luigi per i suoi quasi trent'anni di intenso servizio pastorale. “È stato una presenza preziosa – ha detto – e un punto di riferimento per tutti e lo salutiamo con gratitudine per il cammino condiviso. Accogliamo con fiducia il nuovo parroco don Andrea e il suo coadiutore don Samuele. Augurando loro buon cammino e una proficua collaborazione con tutta la comunità”.

“Ringrazio la comunità - ha detto don Luigi Preioni - i collaboratori e le varie amministrazioni che si sono succedute durante la mia permanenza come parroco per il cammino svolto insieme”.

“Ho voluto che fosse presente alla celebrazione anche don Samuele – ha detto don Andrea Lovato – lui sarà il vice parroco. Il nostro augurio e di poter contare sulla comunità per collaborare e proseguire un cammino fondato sui valori cristiani”.

Sia a don Luigi che a don Andrea sono state donate due targhe, due stole e un cesto con prodotti del territorio. Dopo la messa è seguito nell'area festa un buffet che ha visto nel menù anche il tipico risotto ai funghi. Il pranzo è stato offerto dalla Pro Loco di Trontano.