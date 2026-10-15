Le immagini di Sementa a La Cinefoto di Domodossola

La fotografia di Antonio Sementa nasce dall'ascolto, dalla pazienza e dal rispetto per la natura. L'autore, fotografo naturalista e giornalista, propone non semplici itinerari turistici, ma esperienze immersive nate sul campo per chi cerca la luce perfetta, il momento irripetibile e un contatto autentico con il territorio. E sarà lui il protagonista della serata di venerdì 16 ottobre, ore 21, a La Cinefoto di Domodossola, serata che lo vedrà proporre cinque destinazioni straordinarie:

Islanda: il tempio della luce estrema, tra ghiacciai, cascate e pulcinelle di mare.; Camargue: il palcoscenico dinamico delle zone umide, ideale per perfezionare il volo e i panning sui fenicotteri rosa; Slovenia: il cuore della foresta primordiale, per vivere l'emozione della grande fauna e dei capanni dedicati; Sud Africa: la maestosità della savana e dei grandi mammiferi : er un uso consapevole dei teleobiettivi; Baja California: l'incontro unico tra deserto e oceano, dalle balene grigie ai paesaggi del Mar di Cortés.