Attualità | 15 ottobre 2025, 11:03

ConSer Vco aderisce allo sciopero nazionale del comparto servizi ambientali

La mobilitazione è in programma per il 17 ottobre. Rimangono garantite le prestazioni essenziali

In vista dello sciopero nazionale proclamato dai sindacati per il comparto dei servizi ambientali, previsto per venerdì 17 ottobre, ConSer Vco annuncia possibili disagi nella raccolta rifiuti, pulizia strade e altri servizi ambientali.

La mobilitazione, legata al rinnovo del contratto collettivo nazionale, coinvolgerà l’intera giornata lavorativa. Tuttavia, l’azienda ha assicurato che saranno garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente (pulizia dei mercati, raccolta negli ospedali, mense, case di riposo, ecc.). Rimane attivo fino alle 13.00 il ritiro dei rifiuti nei centri di raccolta di Mergozzo e Domodossola.

l.b.

