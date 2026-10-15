Torna “Suona il sipario” con spettacoli e laboratori musicali per bambini

Torna a Domodossola “Suona il sipario”, la rassegna musicale dedicata ai bambini e alle famiglie, giunta alla sua seconda edizione. Dal 17 ottobre al 6 dicembre il Collegio Rosmini ospiterà spettacoli, laboratori e un incontro formativo pensati per avvicinare i più piccoli alla musica dal vivo attraverso il gioco, il movimento e l'ascolto.

L'iniziativa è organizzata dal Sistema bibliotecario del Vco in collaborazione con la Biblioteca Civica “G. Contini”, con il contributo della Fondazione Paola Angela Ruminelli. La rassegna rientra nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia “Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia”, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il primo appuntamento è in programma sabato 17 ottobre alle 16 al Collegio Rosmini, con lo spettacolo “Milo e Maya” di Anna Fascendini, proposto da Scarlattine Teatro – Campsirago Residenza. In scena Anna Fascendini e Arianna Losi, protagoniste di una rappresentazione sensoriale rivolta ai bambini dai 12 ai 36 mesi, nella quale musica, canto e gioco accompagneranno i piccoli spettatori alla scoperta dei suoni.

Il calendario proseguirà con tre laboratori musicali curati da SuoniAmo e AmaMusica, sempre al Collegio Rosmini. Il primo si terrà sabato 24 ottobre alle 10.30 e sarà dedicato ai bambini da 0 a 36 mesi. Gli altri due appuntamenti sono fissati per sabato 7 e sabato 28 novembre, entrambi alle 15.30, e si rivolgeranno alla fascia d'età dai 3 ai 6 anni.

Durante le attività, i partecipanti potranno sperimentare l'utilizzo della voce, il movimento ritmico e l'ascolto attraverso canti, filastrocche e danze.

Sabato 5 dicembre sarà invece dedicato alla formazione, con un incontro rivolto a volontari, insegnanti e operatori che lavorano a contatto con l'infanzia. A condurlo sarà Elisabetta Garilli, artista ed esperta di didattica musicale, che affronterà il tema “Gli albi illustrati e la musica – relazione fra suono, parola, ritmo, movimento”.

La rassegna si concluderà domenica 6 dicembre alle 16, all'Auditorium Bertamini del Collegio Rosmini, con lo spettacolo “Tinotino, Tinotina, Tino Tin Tin Tin” del Garilli Sound Project. La rappresentazione, rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni, racconta la storia di un bambino appassionato di percussioni che cerca suoni negli oggetti che lo circondano.

Per partecipare a tutti gli appuntamenti è necessaria la prenotazione, da effettuare online attraverso il sito di Cultura per Crescere Vco, nella sezione dedicata a “Suona il sipario 2026”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica “G. Contini” al numero 0324 242232 oppure scrivere a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.