I Cut a Domodossola per l'ultima tappa del tour europeo

I Cut, storica rock band bolognese, hanno scelto Domodossola come ultima tappa del tour europeo organizzato in occasione dei trent’anni di attività. Il tour si chiuderà dunque sabato 17 ottobre al Binario Zero, presso la stazione di Domodossola.

A partire dalle 17.00, un dj set con Phase Crew, un mix di generi e influenze che attraversa hip-hop, punk, dance e metal, mescolandoli per creare uno stile unico fatto di tante “fasi”. A seguire sul palco a seguire i Cut, protagonisti della serata per l'ultima tappa di un tour che ha toccato Francia e Germania.

I Cut sono una rock band di stanza a Bologna, nata nel 1996. La loro attività è stata la scintilla che ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di una delle più importanti etichette indipendenti italiane, Gamma Pop. La discografia conta cinque album in studio, un live in Uk e un Ep, pubblicati per Gamma Pop e per altre realtà della scena come Homesleep Music, Riff Records e Go Down! Records. Il debutto “Operation Manitoba” (1998) è stato definito “esordio italiano dell’anno” dal critico Luca Frazzi di Rumore ed è stato inserito tra i 50 album di rock indipendente più importanti degli anni Novanta. L’attività dal vivo ha toccato ripetutamente tutta la penisola: i Cut vantano numerosi tour europei, date negli Stati Uniti e un legame particolare con il Regno Unito, dove hanno pubblicato il live “The Battle of Britain”.