Regione Nosere, la nuova rotatoria sarà completata entro fine ottobre

È programmata per il 31 ottobre la conclusione dei lavori attualmente incorso in regione Nosere a Domodossola, per la realizzazione di una nuova rotatoria. Un intervento partito in estate e che è andato incontro a non pochi ritardi. In merito interviene l’amministrazione comunale, che spiega: “I ritardi verificatisi nel corso dei mesi estivi sono da imputare a verifiche e imprevisti interventi di messa in sicurezza delle condutture di distribuzione del gas naturale, resisi necessari al fine di consentire una efficiente e sicura erogazione del servizio”.

Dopo il 31 ottobre, dunque, verrà ripristinata la normale viabilità di accesso alla superstrada del Sempione, con l’utilizzo della nuova rotatoria. Successivamente, proseguiranno gli interventi per il completamento delle isole spartitraffico e delle finiture. Sono, infine, in programma i lavori per la realizzazione di alcune modifiche sull’accesso della rotatoria limitrofa, nei pressi della stazione dei carabinieri, e per l’ampliamento delle corsie concentriche della rotonda stessa. Tutti questi interventi verranno eseguiti mantenendo al minimo l’impatto sulla viabilità.

“L’obiettivo degli interventi, attesi da decenni - commenta il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi - è migliorare la fluidità del traffico in un nodo viario strategico per la città, assicurando una migliore gestione dei flussi in uscita dalla superstrada e rendendo effettivamente percorribili su due corsie concentriche la rotatoria di fronte alla stazione dei carabinieri”.