Santa Maria Maggiore si veste a festa per Fuori di Zucca

È tutto pronto a Santa Maria Maggiore per la nuova edizione di Fuori di Zucca, la manifestazione più attesa dell’autunno vigezzino, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre. L’organizzazione ha però dovuto apportare alcune modifiche al programma, a causa delle previsioni meteo avverse per la giornata di domenica. Se, infatti, gli appuntamenti di sabato sono interamente confermati e arricchiti di alcune novità, per la seconda giornata di festa il programma è stato inevitabilmente ridimensionato. Di seguito tutti gli appuntamenti aggiornati.

Sabato 17 ottobre per tutta la giornata, nel centro storico allestimenti dedicati al mondo delle zucche. Dalle 10.00 alle 18.00 in piazza Risorgimento il Mercatino della Terra, con la distribuzione di castagne a cura degli Alpini. Nello stesso orario, l’apertura della mostra “Piante stronze” alla Casa del Profumo e della nostra “Natura SemiSeria” all’antico lavatoio comunale.

Alle 10.00 alla Scuola di belle arti Rossetti Valentini un laboratorio creativo per bambini (prenotazione obbligatoria a segreteria@fondazionerossettivalentini.it) e una visita guidata dal titolo “Stranezze e curiosità di Santa Maria Maggiore e Crana” con la guida ambientale Arianna Bertoni (prenotazioni WhatsApp 347 9103100).

Dalle 11.00 alle 12.30 in piazza risorgimento la musica del flauto dolce di Susanne Hahn e dalle 11.30 la “Svendita al… peggior offerente” di zucche e prodotti ortofrutticoli. Alle 12.30 una degustazione proposta dal ristorante Le colonne.

Dalle 14.30 alle 18.00 al Vecchio Municipio tavoli da gioco con mattoncini Lego in collaborazione con Vco Bricks. Alle 15.00 in piazza Risorgimento degustazione di stinchèet, mentre alle 16.30 l’aperitivo “Cortocirtuito” con verdura da agricoltura rigenerativa in viaggio e la musica dei Check the Matt.

Domenica 18 ottobre, invece, dalle 10.00 alle 15.00 allestimenti nel centro storico e, dalle 10.00 alle 18.00, l’apertura delle mostre. Alle 10.00 alla Scuola di belle arti Rossetti Valentini un nuovo laboratorio creativo per i più piccoli. Alle 10.30 al riparo del Vecchio Municipio la “Svendita al… peggior offerente” di zucche e prodotti ortofrutticoli. Dalle 11.00 alle 12.30 il laboratorio “Fiori…di zucca” alla Casa del Profumo con Irene Mozzanino (prenotazione obbligatoria a casadelprofumosmm@gmail.com). Alle 11.30 al Vecchio Municipio degustazione a cura del ristorante Le Colonne. Dalle 15.00 nella serra della Casa del Profumo la performer Sara Tadina e il maestro Roberto Bassa racconteranno in musica curiosità su uno degli alimenti più amati nel mondo, la pasta.