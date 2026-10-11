Domodossola, oggi il Carnevale d’autunno in divisa: il programma della giornata

È il giorno del “Carnevale d’autunno in divisa” a Domodossola. Oggi, domenica 11 ottobre, via Rosmini ospita dalle 10.00 alle 17.00 la giornata organizzata dal Comitato Pulenta e Sciriuii e dedicata alle realtà che operano nel volontariato, nel soccorso e nella sicurezza del territorio.

Per tutta la giornata saranno presenti i Vigili del fuoco volontari di Villadossola, l'Associazione nazionale Vigili del fuoco Vco, le squadre Aib e Protezione civile di Domodossola, la Croce Rossa di Domodossola, Avis Ossolana, la Polizia locale e il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico Vco – Delegazione Valdossola.

Una parte importante del programma sarà dedicata ai bambini. Dalle 10.00 alle 17.00 spazio a Pompieropoli, con automezzi, casetta del fumo, gonfiabile per la simulazione del terremoto e l'attività “Spegni il fuoco e salva un gattino”. In programma anche percorsi di educazione stradale e dimostrazioni delle tecniche utilizzate nelle operazioni di soccorso.

Durante la giornata sarà possibile assistere a una dimostrazione di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione ed effettuare gratuitamente prove di saturazione e glicemia. Il Soccorso alpino proporrà invece attività didattiche con teleferica, imbracatura e tecniche di imbarellamento.

Dalle 11.00 alle 12.00 ci sarà la baby dance con le ragazze del comitato, mentre alle 11.45 entrerà nel vivo anche l'area ristoro, con polenta, salsiccia e gorgonzola disponibili da consumare ai tavoli oppure da asporto.

Nel pomeriggio, alle 14.45, sono previste la castagnata e la presentazione dei gruppi di volontari. Alle 15.30 un altro momento della giornata con la consegna di un defibrillatore da parte di Salvatore Ranieri, “il cantante della solidarietà”.

Ad accompagnare l'intera manifestazione ci saranno inoltre l'area bar e la musica con Dj Bunny.