Alpe Devero, escursione guidata tra i laghi di Sangiatto e il lago delle Streghe

Una giornata immersi nella natura dell'Alpe Devero, alla scoperta dei laghi di Sangiatto e del lago delle Streghe. Domenica 18 ottobre è in programma l'escursione guidata "Di lago in lago", organizzata dalle Guide dei Parchi Veglia Devero e Antrona in collaborazione con l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola.

L'iniziativa rientra nel calendario delle escursioni proposte durante i mesi estivi e autunnali per far conoscere il patrimonio naturalistico delle aree protette ossolane.

Il percorso partirà dall'Alpe Devero e seguirà inizialmente la Via dell'Arbola in direzione di Crampiolo. Raggiunta la Corte di Ardui, i partecipanti devieranno verso il lago di Sangiatto Inferiore, per poi proseguire fino al lago Superiore.

Da qui l'itinerario continuerà attraverso il bosco, scendendo nuovamente verso Crampiolo. Il rientro all'Alpe Devero avverrà passando per il lago delle Streghe, completando così un percorso che attraversa alcuni degli ambienti più caratteristici della zona.

L'escursione durerà l'intera giornata, comprese le soste, e presenta un dislivello complessivo di circa 500 metri. Il tracciato comprende sia tratti turistici sia sezioni di difficoltà escursionistica.

Per partecipare è consigliato un abbigliamento adeguato alla montagna, con scarponcini da trekking, bastoncini, pranzo al sacco, scorte d'acqua e snack.

L'attività sarà accompagnata dalla guida Erika Colombo e prevede un minimo di cinque e un massimo di dieci partecipanti. Il costo è di 20 euro a persona.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando direttamente la guida all'indirizzo fam.ciga@alice.it oppure al numero 347 2757567. È inoltre possibile iscriversi attraverso il modulo online.

Le informazioni organizzative dettagliate, compresi gli orari e il punto di ritrovo, saranno comunicate direttamente dalla guida ai partecipanti prima dell'escursione.